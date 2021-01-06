Kokoreç nasıl yazılır? Kokoreç mi, kokareç mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Kokoreç nasıl yazılır? Kokoreç mi, kokareç mi?

06.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:33
Kokoreç nasıl yazılır? Kokoreç mi, kokareç mi?

Kokoreç, kuzuların veya ineklerin bağırsaklarından elde edilen bir çeşit sokak yemeğidir. Kokoreç yazımı hakkında farklı görüşler bulunur. Peki doğrusu nedir? Kokoreç mi? Kokareç mi? Kokariç mi?

Kokoreç, kuzuların veya ineklerin bağırsaklarından elde edilen bir çeşit sokak yemeğidir ve baharatlı bir yemektir. Türk kültüründe büyük bir yeri olan kokoreç yemeğinin telaffuzu ve yazımı konusunda farklı görüşler vardır. Kokoreç, kokareç ve kokariç gibi farklı yazılış ve söylenişleri olan kokoreç yemeğinin doğru yazım ve telaffuzu nasıldır? İşte doğrusu!

Kokoreç yemeğinin Türk Dil Kurumu'nda doğru yazımı ve telaffuzu: Kokoreç'tir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Prens Harry Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Samet Aybaba Fırat Aydınus İsmail Kartal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kokoreç nasıl yazılır? Kokoreç mi, kokareç mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 00:33:24. #1.14#
title