Kokoreç nasıl yazılır? Kokoreç mi, kokareç mi?

Kokoreç, kuzuların veya ineklerin bağırsaklarından elde edilen bir çeşit sokak yemeğidir ve baharatlı bir yemektir. Türk kültüründe büyük bir yeri olan kokoreç yemeğinin telaffuzu ve yazımı konusunda farklı görüşler vardır. Kokoreç, kokareç ve kokariç gibi farklı yazılış ve söylenişleri olan kokoreç yemeğinin doğru yazım ve telaffuzu nasıldır? İşte doğrusu!

Kokoreç yemeğinin Türk Dil Kurumu'nda doğru yazımı ve telaffuzu: Kokoreç'tir.