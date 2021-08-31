Köklü yayınlardan 'Arkeoloji ve Etnografya' dergisi yeniden yayın hayatına başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan Arkeoloji ve Etnografya dergisinin tanıtımına katılarak, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan Arkeoloji ve Etnografya dergisinin tanıtımına katılarak, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeniden yayın hayatına başlayacak olan 'Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin lansmanına katıldı. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde düzenli olarak akademisyenlerimizle yüzlerce kazı ve araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu kazı ve araştırmaların sonuçları her yıl gerçekleştirilen Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu yoluyla tüm ilgilileriyle paylaşılmaktadır. Bu sempozyumlarda sunulan bilgiler açık kaynak verisi yoluyla kamuoyunun hizmetine sunulmaktadır" dedi.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin yeniden yayın hayatına başlaması fikrinin en çok ilgi gören fikir olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Arkeoloji ve Etnografya bilimine yönelik en önemli yayımlardan olan derginin yaklaşık 10 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatına başladığını sizlere duyurmaktan kıvanç duyuyorum. Bu güzel haberi kültür mirasımızın istisnai örneklerinden olan ve bu yıl 100'üncü yılını kutlayan Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sizlerle paylaşmanın ayrı bir memnuniyet vesilesi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Yayımlanacak dergi hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın köklü süreli yayınlarından olan dergimiz Türk ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı 21 kişilik Danışma Kurulu yaklaşık 100 kişilik Hakem Kurulu ve 17 kişilik yayın hazırlık ekibiyle yılda 3 sayı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde çıkarılacak. Arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik, eski çağ tarihi, nümizmatik, etnografya, mimarlık tarihi, antropoloji, arkeometri ve kültürel miras yönetimi gibi ilgili pek çok bilim dalında makaleler içerecek. Ayrıca bu süreli yayınımızın uluslararası hakemli bir yayın olacağını hem basılı hem de elektronik formatta ücretsiz olarak dağıtılacağını yayın politikası kapsamı ve içeriğiyle ilgili kararların yayın kurulu tarafından verileceğini özellikle buradan belirtmek isterim."

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı