Kök Projesi Yeni

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde; üniversite öğrencilerimizin, okul hayatları boyunca maddi imkansızlık yaşamadan kariyerlerine odaklanmaları ve mezun olduklarında boşta kalmadan iş hayatına atılmaları için başlatılan KÖK Projesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

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