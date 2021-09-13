Kök Projesi Yeni
T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde; üniversite öğrencilerimizin, okul hayatları boyunca maddi imkansızlık yaşamadan kariyerlerine odaklanmaları ve mezun olduklarında boşta kalmadan iş hayatına atılmaları için başlatılan KÖK Projesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için.
T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde; üniversite öğrencilerimizin, okul hayatları boyunca maddi imkansızlık yaşamadan kariyerlerine odaklanmaları ve mezun olduklarında boşta kalmadan iş hayatına atılmaları için başlatılan KÖK Projesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız
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