Kök hücre yöntemi saç dökülmesini durduruyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, saç dökülmesine karşı kök hücre yönteminin başarılı sonuç verdiğini belirterek, "Kök hücre yöntemi, tek seans uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, günlük 50 ila 150 saç telinin dökülmesinin normal kabul edildiğini aktardı.

Demir, "Bu sayı, yaş ile mevsime göre değişiklik gösterse de bunun üzerindeki dökülmeler patolojiktir. Kalıtsal faktörler, hormon bozuklukları, ergenlik, gebelik, menopoz, tiroid ve kansızlık başta olmak üzere sistemik hastalıklar, geçirilmiş ameliyatlar, ateşli hastalıklar, ilaçlar, B12 ve D vitamini, folik asit, biyotin, çinko, demir, selenyum gibi mineral eksiklikleri, stres, sıkı protein-kalori kısıtlaması yapılan diyetler ve saçlı deride görülen deri hastalıkları geçici ya da kalıcı saç dökülmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

"Kalıcı kayıplar olmadan erken dönemde uygulanmalı"

Saç dökülmelerinin yaygın ve lokalize olmak üzere 2 ana grupta sınıflandırıldığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Lokalize, yani belli bir bölgede saç dökülmesinin en sık nedenlerinden biri ise 'androgenetik alopesi' dediğimiz erkek tipi saç dökülmesidir. Erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesisi olan kadın ve erkek hastaların tedavisinde kök hücre yöntemi kullanılır. Kök hücre tedavisi, hastanın hasarlanmış hücre ya da dokularını onarmak veya yenilemek için kök hücreleri ya da kök hücrelerden köken alan hücreleri kullanan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre uygulaması ile kişinin kendi hücreleri, özel bir cihaz yardımı ile işlemden geçirilerek doku yenilenmesinde kullanılır. Hastalara kendi (otolog) hücrelerinin süspansiyonu enjekte edilir. Kalıcı saç kayıpları ortaya çıkmadan, erken dönemde yapılmalıdır. Saç dökülmesinin geç evrelerinde, saç kökleri tamamen yok olmuş olan hastalarda fayda etmez. Kanser hastaları ve aktif enfeksiyonu olan hastalar haricinde ihtiyacı olan herkese uygulanabilir."

"Kulak arkasından alınan parça işlemden geçiriliyor"

Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, yaklaşık 1 saat süren kök hücre uygulamasının tek seansta başarı sağladığını belirterek, "Kök hücre yöntemi, tek seans uygulanır ve yaklaşık 1 saat sürmektedir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 3-6 ay kadar sürer. Bu işlemle zayıf saç folikülleri uyarılarak güçlendirilir, ince ve hasarlı saçlar iyileştirilir, doğal saç uzaması desteklenir ve saç dökülmesi kontrol altına alınır. Kulak arkasından alınan 3 adet, 3 mm çapındaki saç köklerini içeren deri parçası, özel bir cihaz yardımı ile 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrıştırılır. Bir çözelti haline dönüştürülerek dökülmekte olan saçlı deri alanlarına enjekte edilir. En önemli avantajları tek seanslık uygulama olması ve ayaktan yapılan bir tedavi yöntemi olması, hastane yatışı gerektirmemesidir. Tedavinin etkinlik oranı hastaya ve saçın durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte bilimsel çalışmalarla kök hücre tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Tekrarlayan uygulamalar ve diğer tedavilerle kombine edilmesi tedavi etkinliğini artırabilir. İşlem sonrası uygulama yapılan alanın 24 saat kadar su ile temas ettirilmemesi ve deri parçası alınan bölgeye hekiminizin önerisi doğrultusunda yara pansumanı yapılması yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.