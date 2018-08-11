"1000 gönüllüden 1'i de sen olur musun?" grubunca düzenlenen kök hücre ve organ bağışı kampanyası, Kadıköy İskele Meydanı'nda başladı.

Grubun kurucularından Çiğdem Kuzucu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu 2,5 yıl önce Ankara'da kurduklarını ve sosyal medya üzerinden örgütlendiklerini söyledi.

Kuzucu, kampanya için Ankara'dan geldiklerini belirterek "Kampanyamız iki gün boyunca devam edecek. Amacımız, lösemi hastalarına dikkati çekip farkındalık yaratmak. Hastaların günlük kan, trombosit ve granülosit ihtiyacını karşılamak." dedi.

Hastaların moral ve motivasyonu açısından onlar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kuzucu, hastalar için kendi imkanları doğrultusunda peruk yaptırdıklarını da kaydetti.

Kampanya yarın akşama kadar devam edecek.