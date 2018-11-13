Kök Hücre Nakli Bekleyen Çocuk İçin Yardım Toplanamadı

Mardin'de DMD hastası 8 yaşındaki Hüseyin Berkay'a kök hücre nakli yapılması için başlatılan yardım kampanyası 2 ay geçmesine rağmen gerekli ilgiyi göremedi.

Mardin'in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Hüseyin Burkay'ın halk arasında kas erimesi olarak bilinen DMD hastalığından kurtulması için 2 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. Burkay'ın ailesi, tedavi masraflarını karşılayamadıkları çocukları için valilik oluruyla kampanya başlattı. Aradan geçen süre içerisinde adına başlatılan yardım kampanyası yeterli ilgiyi göremedi. Toplamda şu ana kadar 8 bin TL yardım toplanırken, tedavi için ise 30 bin dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Baba Mehmet Burkay, maddi imkansızlıklar yüzünden oğlunun tedavisini yaptıramadıklarını söyleyerek, "Bir umut zaman kazanmak için ona kök hücre yaptırmak istiyoruz. Maddi imkanlarımız yetmediği için oğlumu hastanelere götüremiyorum. Masrafları karşılayamıyorum. Bu parayı toplamak istiyoruz. Günde 2 defa fizik tedavi görüyor. Yüzmeye, spora gitmesi gerekiyor, özel bir bakım görmesi gerekiyor. Bunların hiç birini karşılayamıyorum" dedi.

Hindistan'da tedavi edilmesi için 30 bin dolar masrafın olacağını öğrendiklerini vurgulayan baba Burkay, "Bu da net bir rakam değil. Yıllık 100 bin TL'ye varan bir masrafı var. Valiliğe başvuruda bulunduk. Hindistan'da böyle bir hastalığın tedavisi olduğunu öğrendik. Bu yardımın bir an önce toplanmasını ve onu Hindistan'a götürmek istiyoruz. Arkadaşlarına Hindistan'da kök hücre tedavileri yapılıyor. Şu anda 8 yaşında az bir süremiz kaldı. 2 seneye kadar bir şey yapamazsak daha kötü sonuçlar doğabilir" diye konuştu.

Baba Burkay, 2 ay içerisinde sadece 8 bin TL gibi bir yardım toplandığını sözlerine ekleyerek, hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini dile getirdi. - MARDİN