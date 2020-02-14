KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinde uygulanacak KDV kesintisi esasları belirlendi

14.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:32

özel iş birliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde alınacak hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi kesinti oranları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bizzat ifa etmeyen alt yüklenicilerce düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacak.

Yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin bakanlık tarafından belirlenen oranda KDV kesintisi yapılacak.

KÖİ modeliyle yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işlemi KDV'den istisna olacak.

Hizmeti bizzat ifa eden alt yükleniciden yapılacak tevkifat oranları ise sözleşmede öngörülen hizmetler kapsamında onda üç ila onda dokuz arasında değişecek.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, asgari 50 milyon liralık öngörülen sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk 6 aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin bu 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde iadesi gerçekleşecek.

Asgari 50 milyon liralık yapılması planlanan sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ikinci 6 aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, bu 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi durumunda iade edilecek.

Sağlık tesislerine yönelik yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetler yüzde 8 KDV'ye tabi olacak.

Kaynak: AA