KOGACE, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı - Haberler
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KOGACE, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı

KOGACE, İHA muhabirine yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın programında İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını yazılı açıklama ile kınadı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın programında İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısını yazılı açıklama ile kınadı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yapılan canlı yayın sırasında Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyor, kendisini meslektaşımız olarak tanımadığımızı önemle belirtiyoruz. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak şiddetin ve şiddete seyirci kalanların her türlüsünü reddediyor, hepimizin yüreğini sızlatan bu olayda şiddete maruz kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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