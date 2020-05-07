Köfüncü: "Tedbirleri alıp, işimizi yoluna koymak istiyoruz"

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor. Sosyal mesafeye dikkat edip, gerekli tedbirlerimizi alıp, gerektiği şekilde hem hizmet etmek hem de bu virüsü yaymadan işlerimizi yoluna koymak niyetindeyiz" dedi.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olmasına sevindiklerini belirtti. Köfüncü, "Esnafımız, 50 gündür çok zor şartlarda yaşıyor. Berberler, kahvehaneler, hele hele okul kantinleri, lokantalar, kafeler, kafeteryalar, birçok iş yeri kapalı. Tabi ki, maddi olarak çok büyük kayıplar yaşadık. Esnafımız, her ne kadar Halk Bankasından 25'şer bin liralık kredi almış olsa da, bu para esnafa borç olarak verildi. Faiziyle beraber geriye ödenecek" diye belirtti.

Pazartesi günü faaliyete geçecek olan esnafların dükkanlarını temizlemeye başladıklarını söyleyen Köfüncü, "Çeşme'de, 74 berber ve kuaför ile 3 güzellik salonu, 45 gündür kapalıydı. 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden çalışmaya başlayacaklar. Belediye başkanımızla görüştük. Cuma günü bu iş yerlerimizin dezenfektasyon işlemini yapacaklar. Tabi ki İçişleri Bakanlığı genelgesini de bu iş yerlerimize göndereceğiz. O genelgeyle, nasıl bir sistemde çalışılacağı, müşterilerin giriş çıkışları, salondaki kişi sayısı belli olacak. Uzun zamandır kapalı bu esnafımızın dışında inşallah diğer sektörlerdeki kapalı olan esnafımız da normalleşme süreci ile beraber açılır. Tabi ilgili bakanlıkların nasıl bir normalleşme süreci izleyeceğini hep beraber göreceğiz. Bize genelgeler ulaştıkça, hemen esnafımıza bildiriyoruz. Pazartesi günü dükkanlarını açacak olan esnafımız, iş yerlerini temizlemeye başladılar. Hepsi iş yerlerini titizlikle temizliyorlar ve aletlerini dezenfekte ediyorlar" diye açıkladı.

"Bu yaz bizi büyük bir sınav bekliyor"

Normalleşmenin eskisi gibi yaşamak anlamına gelmediğini vurgulayan Köfüncü, "Yeni tip Kovid-19 virüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Aşı çalışmaları izlediğimiz kadarıyla yoğun olarak devam ediyor. Bu yaz bizi hem ekonomik açıdan hem de pandemi konusunda büyük bir sınav bekliyor; ama gerek esnaflarım, gerek Çeşme'ye gelen misafirlerimiz gerekse bizler sosyal mesafeye dikkat edip, gerekli tedbirlerimizi alıp, gerektiği şekilde hem hizmet etmek, hem de bu virüsü yaymadan işlerimizi yoluna koymak niyetindeyiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA