KÖFTECİ OLARAK KULLANILAN MİNİBÜS YANDI, SAHİBİ KUNDAKLANDIĞINI SÖYLEDİ

KAĞITHANE'de Bircan Pakır'ın köfteci olarak kullandığı 34 GY 6935 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. Ekmek teknesinin hurdaya döndüğünü gören Pakır, daha önce de aracına zarar verildiğini belirterek olayın kundaklama olduğunu iddia etti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde yaşandı. Bircan Pakır'ın köfte arabası olarak kullandığı, caddede park halinde bulunan 34 GY 6935 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKLANDI İDDİASI

Aracının yandığını haber alarak olay yerine gelen Bircan Pakır, minibüsün kundaklandığını iddia ederek, "Bugün hava soğuk diye hiç tezgahımı açmadım. Burada köftecilik yapıyorum. Arkadaşım arayarak arabamın yandığını söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. Yangını son anda fark etmişler. Arabamın kundaklandığını düşünüyorum. Yapan kişiyi tanıyorum. Daha önce camlarımı kırmışlardı, yeni yaptırdım. Onla mahkememiz sürüyor. Daha önce arabamın camlarını baltayla kırmışlardı. Pandemiden dolayı çalışmıyordum. Kredi çekip bu arabayı almıştım. Tek başıma ve kadın olduğum için herkes benimle uğraşıyorö diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.