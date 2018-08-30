Kofçaz Serhadspor'da Görev Dağılımı Yapıldı

Kırklareli 1. Amatör lig ekiplerinden Kofçaz Serhadspor'un yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulüp Başkanı Fatih Eser, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Genç ve dinamik bir yönetim ekibi oluşturduklarını ifade eden Eser, tüm yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.

Altyapıdan futbolcu yetiştirebilecek seviyeye gelmek istediklerini aktaran Eser, öz kaynak oluşturma gayreti içinde olacaklarını belirtti.

Liglere katılacak seviyeye gelene kadar altyapı liglerinde mücadele edeceklerini bildiren Eser, yapılan görev dağılımında başkan yardımcılığı ve futbol şube sorumluluğuna İlkay Fırtın, muhasip üyeliğe İsmail Eser, sekreterliğe Tamer Sezen, koordinatörlüğe Cengiz Öz, genel koordinatörlüğe ise Erdeniz Gürsoy getirildiğini kaydetti.