Kofçaz ilçesindeki karantina kaldırıldı Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde gerçekleştirilen karantina uygulaması bugün itibariyle sona erdi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde gerçekleştirilen karantina uygulaması bugün itibariyle sona erdi.

Kırklareli Valiliğinden alınan bilgiye göre Kofçaz ilçesinde 15 Nisan tarihinden bu yana devam eden karantina uygulaması bugün saat 16.00 itibariyle sona erdi. Bilgilendirmede ilçe giriş ve çıkışlarında azami derecede önlem alındığı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA