Kofçaz'da tarla günü etkinliği düzenlendi

Kofçaz ilçesinde, tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kofçaz ilçesinde, tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Yukarıkanara köyünde Remzi Bozan'a ait tarladaki yerli ve milli yulaf çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ekilen yulaf tarlasında hasat yapıldı.

Etkinliğe, Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, Kofçaz Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Turhan Kahraman ile üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Acar, konuşmasında, çalışmalarda emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

Bu tür çalışmaların artmasının bölge ve tüm ülkeye önemli katkı sağlayacağını belirten Acar, deneme çalışmaları ile bölgede en iyi verimli ve kaliteli yulaf çeşidinin de tespit edilebileceğini belirtti.

Yulafın besin ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer tuttuğunu aktaran Acar, şunları kaydetti:

"İnsan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yer tutan yulaf bitkisinin Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen ve geliştirilen yulaf çeşitlerinden Kahraman, Kırklar, Küçükyayla ve Halkalı'nın birer dekarlık alanda olmak üzere 4 dekarlık alanda uygulanan demonstrasyonun sonucunu görmek üzere toplandık. Yapılan hasat ile bölgeye en uygun yulaf çeşidini tespit edeceğiz. Bu sayede de çiftçilerimizin daha fazla verim ve kaliteli ürün elde edebileceği ürünü de belirleyeceğiz. Bizleri destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop