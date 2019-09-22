KODOSK sezon açılışı

22.09.2019 11:32

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) üyeleri, yeni sezona çömlekçi çarkında seramik şekillendirerek "merhaba" dedi.

KODOSK üyeleri, kulübün Çukurbağ Mahallesi'ndeki hizmet binasında bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Selvi Çınar, KODOSK'un temelinin onursal başkanları Hakan Tanta'nın önderliğinde yaklaşık 20 yıl önce atıldığını belirterek, kuruluş tarihinden itibaren yoğun bir programla başta Kocaeli olmak üzere, çevre illerdeki kanyonlarda ve doğal parkurlarda günübirlik hiking, trekking ve kamplar yaptıklarını, Körfezi çevreleyen Samanlı dağlarında yaylalar ve kanyonlarda sayısız etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.

Yoğun ilgi ve üye sayısındaki hızlı artışla aktivitelerine yenilerinin eklendiğini ifade eden Çınar, harabe şekilde 6 yıl önce satın aldıkları binanın tadilatını gerçekleştirdiklerini ve binada latin dansları, halk oyunları, yoga ve pilates eğitimleri verdiklerini söyledi.

Tüm doğa sporlarını yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çınar, "Kışın mutlaka 2 kayak kampı, yazın mutlaka su sporları kampımız oluyor. Doğa yürüyüşleri ve çadır kampları yapıyoruz." diye konuştu.

Çınar, yeni sezona da farklı bir aktiviteyle başlamak istediklerine değinerek, üyeleri ve aileleriyle çömlekçi çarkında çamur şekillendirip, çamura dokunmanın rahatlatıcı etkisinden faydalanmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından seramik ve çini sanatçısı Çiğdem Eroğlu, seramik hakkında bilgi vererek çömlekçi çarkında form oluşturdu.

Eroğlu, kısa bilgilendirmeden sonra katılımcılara kendilerine kase, vazo ya da saksılarını yapma imkanı sundu.

Kaynak: AA