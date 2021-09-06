Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı
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Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

- Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı 'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek' sloganı ile yola çıkıp, iyi bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Teknoloji Fen Kolejinde ilk ders zili çaldı.

- Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı

BURSA - 'Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek' sloganı ile yola çıkıp, iyi bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Teknoloji Fen Kolejinde ilk ders zili çaldı. Robotlarla karşılanan çocuklar, gülen yüzlerle eğitime başladı.

Bursa'nın önemli eğitim kurumlarından biri olan Özel Teknoloji Fen Kolejinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Korona virüse karşı alınan bütün tedbirlerle birlikte öğrencileri okulun girişinde robotlar karşıladı. Robotları gören öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Yeni öğretim yılıyla ilgili açılış konuşmasını yapan Özel Teknoloji Fen Koleji Okul Müdürü Müge Düşmez, "Uzun soluklu yeni bir ders yılına sevinç ve heyecanla başlıyoruz. Hiçbirimizin kaybedecek zamana tahammülü yok. Sizin hayallerinizi gerçekleştirmek, tekrar arkadaşlarınızla 'biz' olabilmek, farklı tasarımlar üretebilmek hepimizi çok heyecanlandırıyor. Hepinizin bir hedefinin olması, bu hedefe gidilecek bir yol haritasını aktarmak ve sizlere rehberlik etmek için bütün öğretmenleriniz her konuda yanınızda. Yeni yılımız hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin" dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı ve bu yıl yapacakları projelerle ilgili açıklama yapan Özel Teknoloji Fen Koleji Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir ise, 550 gündür ayrı kaldıkları öğrencileri ile yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ifade etti. Özdemir, "27 senedir nice başarılara imza atan bir eğitim kurumu olarak, bu yeni öğretim yılında yol haritamız iddialı, aynı zamanda da heyecan verici. Siz değerli öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte, bütün mesai arkadaşlarıma başarı dolu bir yıl dilerim" dedi.

Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı
Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı
Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı
Kodlayan öğrencileri robotlar karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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