Kodlamada yüz yüze eğitim başlıyor

17 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİKodlamada yüz yüze eğitim başlıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Kodlama ve Yazılım Eğitimleri' 24 Ağustos'ta...

17 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Kodlamada yüz yüze eğitim başlıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Kodlama ve Yazılım Eğitimleri' 24 Ağustos'ta yüz yüze olarak başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım eğitimleri pandemi dolayısıyla online yapılırken, normalleşme sürecinde pandemi kurallarına uygun olarak yüz yüze eğitimlere geçildi.

Ücretsiz olan eğitimler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde yüz yüze yapılacak. Eğitimlere 7-10 ( 2014-2011 doğumlu) ve 11-17 yaş arasındaki (2004-2010 doğumlu) öğrenciler katılabilecek. Eğitimler yaz kursu kapsamında 24 Ağustos- 17 Eylül tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code. org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.

Yaz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

Son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar

Eğitimlerimiz 24 Ağustos-17 Eylül 2021

ARDUINO ROBOTİĞE GİRİŞ VE ALGORİTMA EĞİTİMİ

Algoritma becerileri Arduino ile somutlaştırılarak,

Arduino devre elemanları ve Arduino IDEsi ile entegreli şekilde dersler işlenecektir.

11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

MICROSOFT SMALL BASIC EĞİTİMİ

Small Basic, programlamayı yeni başlayanlar için son derece kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olan metin tabanlı bir programlama dilidir.

Eğitim Microsoft'un her yaştan çocuğun kolayca kullanabileceği Small Basic programı üzerinden yapılacaktır. Bu eğitimi alan öğrenciler C programlama dilini öğrenebilecek hazır hazır bulunuşluk düzeyine erişecektir.

11-17 yaş (2004-2010) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

CODE. org ile KODLAMAYA GİRİŞ

Code. org çevrimiçi uygulaması ile kodlamanın temellerini atar. Problem çözme, analitik düşünme, kendini ifade edebilme becerileri kazanır.

7-10 yaş( 2014-2011) arasındaki öğrenciler başvurabilir.

Yaz Kursu Eğitimlerimize Kayıt İçin Tıklayınız: (EĞİTİMLER | Robokod (bursa. bel. tr))

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre