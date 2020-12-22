Kodlamada online kış dönemi başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kodlamada online kış dönemi başlıyor

22.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:17
Kodlamada online kış dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 28 Aralık'ta başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 28 Aralık'ta başlıyor. İştirakin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom Programı üzerinden online (canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 28 Aralık-22 Ocak tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Serdar Ortaç Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mauricio Lemos Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kodlamada online kış dönemi başlıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:19:59. #1.14#
title