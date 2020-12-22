Kodlamada online kış dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 28 Aralık'ta başlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten fertler haline gelmeleri için başlattığı 'Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 28 Aralık'ta başlıyor. İştirakin ücretsiz olduğu eğitimler Zoom Programı üzerinden online (canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 28 Aralık-22 Ocak tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Python Eğitimi, Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi ve Microsoft Small Basic Eğitimi olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı