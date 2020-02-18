Kodlama ve yazılım sınıfını gezdiler

18.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:00

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, okullarda incelemelerde bulundu.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, Merkez Mithatpaşa Pfizer 50. Yıl Ortaokulunda firmanın destekleriyle yapımı devam eden kodlama ve yazılım sınıfını gezerek kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Mithatpaşa Pfizer 50. Yıl Ortaokulunun sınıflara göre öğrenci potansiyeli hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi alan Akgül; gelecek beş yıl içerisinde okulun öğrenci potansiyelinin gelebileceği son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akgül; ardından Fener Bölgesinde eğitim veren Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fiziksel kapasitesi, mevcut öğrenci sayısı, okul bünyesinde hizmet veren öğrenci kayıtlı bölümleri hakkında idareci ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Zonguldak'ın gelecekteki mesleki eğitim potansiyeline Karaelmas MTAL' nin bundan sonraki süreçte sunabileceği katkılar ve ilimizdeki mesleki eğitim standardı üzerine okul idari kadrosuyla görüşülerek yapılacaklar hakkında yol haritası belirlendi.



Akgül; yapımı devam etmekte olan Uzunmehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Meslek Lisesi) sahasında da incelemelerde bulunarak ilgili müteahhit firma yetkililerinden okul binasının yapımında gelinen son nokta hakkında bilgi aldı ve okulun 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretime hazır hale geleceğini söyledi.



Mesleki eğitim müdürleri ile bir araya geldiler



İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül; Merkez ilçedeki Mesleki Teknik Eğitim alanında eğitim veren 5 okulun okul müdürleri ile toplantı yaptı. Okulların kurumsal kapasiteleri, bölüm çeşitliliği, öğrenci sayıları değerlendirildi. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin sektörlerin beklediği iş gücü piyasasında görev alabilmeleri amacıyla sektörlerin beklentilerine yönelik ihtiyaç analizi yapılmasının zaruri olduğu vurgulandı. Uluslararası ölçekte ve bölgedeki sanayi ve teknoloji alanında değişen ve gelişen dünyanın şartlarına uygun olarak ihtiyaca cevap verecek günümüz ve gelecekte ihtiyaç olacak olan mesleklere yönelik olarak yeni bölüm ve dalların meslek liselerin bünyesinde açılması gerektiğini belirtildi.



Okul yöneticilerden bu ihtiyaca cevap verecek bölümler için, her okulun kurumsal kapasitesine göre çalışma yapılması istendi. Mesleki Teknik Eğitimin öğrencilere daha cazip gelmesi, tercih edilen alanlar olması için okulların iyileştirilmeye açık alanlarının biran önce iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda İl merkezinde Turizm Otelcilik Meslek Lisesi açılması halinde okul bünyesinde açılacak bölümler, Zonguldak'tan bu alanları tercih edebilecek öğrenci potansiyeli üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Kdz Ereğli Pri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, iki alanın bölüm şefleri de okullarındaki uygulama örneklerinden hareketle deneyimlerini toplantıda paylaştılar. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül, meslek liselerinin ildeki sorun alanlarının iyileştirilmesine katkı sunan yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederken, meslek liselerinin tercih edilen birer cazibe merkezi haline gelmesi için bütün eğitim paydaşların maksimum düzeyde sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA