Kodlama ve Robotik Eğitimini Alan Eğitmenlere Sertifikaları Verildi

Kodlama ve Robotik Eğitimini alan eğitmenlere sertifikaları verildiDemirci kaymakamlığı koordinasyonunda, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği 'Demirci geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, eğitmen Onur Kızılarslan tarafından verilen...

Kodlama ve Robotik Eğitimini alan eğitmenlere sertifikaları verildiDemirci kaymakamlığı koordinasyonunda, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği 'Demirci geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, eğitmen Onur Kızılarslan tarafından verilen robotik kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerine sertifikaları verildi. Demirci İmam Hatip Ortaokulunda kodlama sınıfında gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Gül, bugün burada yapılan faaliyetin Türkiye'nin insan profiline dair bir faaliyet olduğunu söyledi. Kursun verimli geçtiğine yürekten inandığını ifade eden İsmail Hakkı Gül, "Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmektir. " dedi. Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Gül, öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: Habermetre