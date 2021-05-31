Kodlama ve Robotik Eğitimini Alan Eğitmenlere Sertifikaları Verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kodlama ve Robotik Eğitimini Alan Eğitmenlere Sertifikaları Verildi

Kodlama ve Robotik Eğitimini Alan Eğitmenlere Sertifikaları Verildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kodlama ve Robotik Eğitimini alan eğitmenlere sertifikaları verildiDemirci kaymakamlığı koordinasyonunda, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği 'Demirci geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, eğitmen Onur Kızılarslan tarafından verilen...

Kodlama ve Robotik Eğitimini alan eğitmenlere sertifikaları verildiDemirci kaymakamlığı koordinasyonunda, Demirci İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği 'Demirci geleceğini kodluyor' projesi kapsamında, eğitmen Onur Kızılarslan tarafından verilen robotik kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmenlerine sertifikaları verildi. Demirci İmam Hatip Ortaokulunda kodlama sınıfında gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Gül, bugün burada yapılan faaliyetin Türkiye'nin insan profiline dair bir faaliyet olduğunu söyledi. Kursun verimli geçtiğine yürekten inandığını ifade eden İsmail Hakkı Gül, "Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmektir. " dedi. Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Gül, öğretmenlere sertifikalarını takdim etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kodlama ve Robotik Eğitimini Alan Eğitmenlere Sertifikaları Verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:39:20. #1.16#

title