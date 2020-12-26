"Kodlama Öğrenmenin Yaşı Yok" projesi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde eTwinning projeleri kapsamında yapılan "Kodlama Öğrenmenin Yaşı Yok" projesinde 37 öğrenciye kodlama dersi veriliyor.

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Serdal özçelik ve Aslı Özçelik'in ortak olduğu Avrupa Okul ortaklıkları projeleri kapsamında 7 öğretmen tarafından verilen Kodlama eğitiminde daha önce hiç kodlama ve robot bilgisi olmayan kişilere eğitim veriliyor. Bu kapsamda 14-18 yaş grubu öğrencilerin katıldığı eğitimde, öğrenciler aileleri ile birlikte kodlama ve Robotik kodlama etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Ekim ayında başlayan proje, 2021 yılı şubat ayına kadar devam edecek. Veli-öğrenci işbirliği ile tüm ortakların bu tür etkinlik gerçekleştirdiği projede kodlama ve robotik malzemeler okulların kendi imkanı ile karşılanıyor.

Kodlamanın okullarda derslerde gösterilmesi, gelecekte çocuklarımızın içinde yaşadığı dünyayı daha iyi tanıyıp, sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmasının da önünü açacağını ifade eden yetkililer; "Kodlama eğitimi sunduğu temel faydaların yanı sıra çocukların yeteneklerini de geliştirme özelliğine sahip. Uzmanlar bilgisayar programlamanın temellerinin öğretilmesi sayesinde çocukların program çözme yeteneklerinin önemli ölçüde artabileceğini söylüyor. Elbette kodlama eğitiminin çocukların gelecek kariyerleri için de büyük bir önemi var. Günümüzde en çok rağbet gören ve iyi ücretler verilen işlerin arasında yazılım geliştiriciliği yer alıyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin arasında yazılım şirketlerinin yer alması bir tesadüf değil. Teknolojinin her alanında kodlama büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandılar.

Gediz Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Gediz Fen Lisesi, Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Keçiören İncirli Şehit Hüdai Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Keçiören Yamantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelere ortaklık ediyorlar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı