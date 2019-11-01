01.11.2019 19:44

Ağrı Valiliğince öğrencilerin kodlama ve yazılım öğrenmesi amacıyla 3 yıl önce başlatılan KodlAğrı Projesi'nin yıl dönümü dolayısıyla öğretmenlere seminer verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 1 Kasım 2017'de başlatılan KodlAğrı Projesi'nin üçüncü yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Ağrı Valisi Süleyman Elban'a teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:

"Vali beyin maddi ve manevi destekleriyle bu aşamaya geldik. Bu projemizi daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Artık İl Milli Eğitim olarak bu projeyi devam ettirmek bizim asli görevimizdir. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Şu anda çok iyi durumdayız. Özellikle bütün ilçelerimiz ve il merkezimizde öğretmen eğitimlerini tamamladık. Okul öncesi sınıflarından başlamak üzere tüm sınıflarda kodlama eğitimine başlangıç seviyesinden, üst seviyelere kadar eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Bizim için burada sadece öğrencilerin eğitimi değil, öğretmenlerimizin ve okul müdürlerimizin eğitimleri sahiplenmesi adına onların eğitimlerini de önemsiyoruz."

Programda, Tekin'in konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından öğretmenlere yazılım hakkında seminer verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA