KODLAĞRI'da hedef 165 bin öğrenci - AĞRI

SITKI YILDIZ - Ağrı Valiliğince 2 yıl önce kentte uygulanmasına başlanılan KODLAĞRI projesi kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 165 bin öğrenciye kodlama, yazılım ve robotik eğitimi verilecek.

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından 2017 yılında ildeki 4 pilot okulda başlatılan proje ile 2 yıl gibi kısa sürede 109 bin öğrenciye ulaşıldı.

İldeki ana okullarından lise son sınıfa kadar verilen eğitim sayesinde öğrencilerin ürettiği binlerce çalışma, bilim alanında gözlerin Ağrı'ya çevrilmesini sağladı.

Öğrencilerin çağın teknolojilerini üretmelerine olanak sağlayan projede, bir taraftan verilen eğitimlerin kalitesi arttırılırken diğer yandan da başarılı olan öğrencilere yurt içi ve yurt dışındaki önemli teknoloji devlerinin tesisleri gezdiriliyor.

KODLAĞRI İl Koordinatörü Selahattin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yılın en başarılı projesi seçilen projenin kent için büyük önem taşıdığını söyledi.

4 pilot okulda başlatılan projenin 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında bütün kademelere yayıldığını anlatan Bilgiç, "Bu yıl sene sonu itibariyle anaokulu ve liseler dahil 109 bin 950 öğrenciye eğitim verdik. Önümüzdeki eğitim öğretim sezonunda ilimizde eğitim gören 165 bin öğrencinin tamamına bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. Geldiğimiz noktada 300'den fazla atölyede 109 bin 950 öğrencimize eğitim verdik. İçişleri Bakanlığınca başlatılan 50 proje arasında Türkiye'de birinci olduk. Vali Beyin başlattığı bu kampanya devam etmektedir." diye konuştu.

Bilgiç, eğitimlerde başarılı olan öğrencileri yurt dışı ve yurt içinde gezilere götürdüklerini aktararak, ilk öğrenci grubuna İstanbul'daki bir televizyon firmasının üretim tesisini gezdirdiklerini hatırlattı.

"Türkiye'nin bilişim ağrısını Ağrı'da bitirmek istiyoruz"

Yurt dışı gezisi olarak da Estonya'ya bir grup götürdüklerini ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin Estonya ziyareti sonrası dünyaya bakış açıları değişti. Teknolojinin ne kadar önemli ve yazılımın vazgeçilmez olduğu kanısına vardılar. Zaten gelir gelmez de yazın kodlama eğitimlerine devam etmek için bizden kurs talep ettiler. Biz de Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) onlar için 9 farklı branşta kurs açtık. Eksikliklerimizi yaz tatilinde gözden geçireceğiz. Eğitimleri tabana yaygınlaştırmayı yeterince yaptık artık dikine doğru öğrencilerimizin niteliklerini artırmaya çalışacağız, ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun vadede Türkiye'deki bilişimcilerin yüzde 90'ını Ağrı'da yetiştirmek ve Türkiye'nin bilişim ağrısını Ağrı'da bitirmek istiyoruz."

Yaz tatilinde BİLSEM'de kayıt işlemleri halen devam eden 9 farklı branştaki kurslara gelecek öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Ronya Yeğen, kodlama öğrenmeden önce evden okula, okuldan eve giden sıradan bir öğrenci olduğunu ifade etti.

KODLAĞRI projesi başladıktan sonra yazılımla ilgili birçok şey öğrendiğini anlatan Yeğen, "Temel elektronik, ardinyo gibi uygulamalar yapıyoruz, çok memnunum. İlk defa yurt dışına gittiğim için çok heyecanlıydım, Estonya çok güzel bir ülkeydi, üniversitede gezdik, farklı yerler gördük, bir robotun çalışması etkinliğine katıldık. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama olamasam da bu kodlamaları gelecekte de sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Robot kuryeler evlere sipariş götürüyor"

Öğrencilerden İkranur Kaya da KODLAĞRI projesinden önce bilgisayarla, teknoloji ile hiç alakası olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Estonya'da Microsoft firmasını gezdikten sonra robot kuryelerin evlere sipariş götürdüklerini gördük. Robotlar caddeleri tanıyor, insanlarla iç içeydi ve insanlar onlara hiçbir zarar vermiyordu. Darısı ülkemizin başına inşallah. Biz de bu tür bir projeyi ülkemizde hayata geçirmeyi istiyoruz. Estonya'nın nüfusu 1 milyon, biz ise 81 milyonuz, biz de kendimizi geliştirebiliriz."

Proje başlamadan öncede kodlama üzerine ufak çalışmalar yaptığını anlatan Ahmet Arif ise projeye dahil olduktan sonra daha iyi oyunlar tasarladığını anlattı.

Arif, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de Estonya gibi kurallarla uymamız lazım. Nüfusları çok azdı ama yazılım konusunda gelişmişlikleri çok hoşuma gitti. Eğer devletimiz bize yardım ederse biz de hocalarımızla yazılımda istersek her şeyi başarırız. Gelecekteki hayalim Microsoft gibi dünyaya açılmak ve onun gibi bir şirket kurmak. Neden sadece Avrupa ülkeleri bu büyük projelerde olsun ki bizim ülkemizde olsun."

Kaynak: AA