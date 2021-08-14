Kod Adı: Olympus konusu ne, oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

Bugün Kanal D ekranlarında sinemaseverlerin beğendiği bir film başlayacak. Bugün Kod Adı: Olympus ekranlara geliyor. Bunun ardından vatandaşlar Kod Adı: Olympus konusu nedir, oyuncuları kimlerdir merak etti. Peki, Kod Adı: Olympus konusu ne, oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Detaylar haberimizde...

Yaz döneminde birçok kanalda akşam saatlerinde yabancı ve yerli sinema ekranlara gelebiliyor. Bugün de Kanal D'de sinema olacak. Peki, Kod Adı: Olympus konusu ne, oyuncuları kimler? Kod Adı: Olympus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? Kanal D'de hangi film var?

KOD ADI: OLYMPUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Kod Adı: Olympus 14 Ağustos Cumartesi 2021 gününde Kanal D'de saat 20:00 'da başlayacaktır.

KOD ADI: OLYMPUS KONUSU NEDİR?

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCULARI KİMLER?

ABD gizli güvenlik ajanı olan Mike Banning'in, işini her ne kadar ciddiyetle yapsa da görevden alınmasını ve sonrasında terörist eylemeler nedeniyle yeniden iş başına getirilmesiyle gelişen olay örgüsünü konu edinen filmin kadrosunda:

Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Forster, Cole Hauser, Finley Jacobsen, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune yer alıyor.