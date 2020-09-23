Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel konusu nedir? Kod Adı: Angel kaç yılında çekildi?
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Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel konusu nedir? Kod Adı: Angel kaç yılında çekildi?

23.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:26
Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel konusu nedir? Kod Adı: Angel kaç yılında çekildi?

Ric Roman Waugh tarafından yönetilen bir 2019 Amerikan aksiyon gerilim filmi Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel konusu nedir? Kod Adı: Angel kaç yılında çekildi?

21 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan ve 146,7 milyon USD gişe elde eden Kod Adı Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel konusu nedir? Kod Adı: Angel kaç yılında çekildi?

KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir.

Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler,

Morgan Freeman,

Lance Reddick

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