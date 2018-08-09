'Kod Adı 2023" Projesinin Kampı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde başlattığı "Kod Adı 2023" projesi kapsamında, Aksaray'da kamp düzenlendi.

Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan "Kod Adı 2023" projesi, Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki yaz kampı ile devam ediyor. 16 Ağustos'a kadar devam edecek kampa, 81 ilde yapılan sınavlarda başarılı olan gençler katılıyor.

Kamp süresince gençlere ileri düzey yazılım uygulamaları, elektronik ve robotik, siber güvenlik ve insansız hava aracı eğitimleri verilecek.

Kampı ziyaret eden Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, kamptaki öğrencilerle sohbet etti, eğitimler hakkında bilgi aldı.

Topoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Bakanlığın en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Kod Adı 2023 projesinin 81 ilde 2 yılı aşkın bir süredir devam ettiğine işaret eden Topoğlu, kampın 16 Ağustos'a kadar devam edeceğini dile getirdi.

Topoğlu, Aksaray'ın gençlere önem veren birçok projeye ev sahipliği yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 120 bin genci ücretsiz olarak ağırladığımız gençlik kamplarımız var. Bu gençlik merkezlerinde yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi belki de en önemlisi olan 'Kod Adı 2023' projesidir. Bu projenin yaz kampı için Aksaray'dayız. 'Kod Adı 2023' projesi ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan bilişim, yazılım noktasındaki gençlerimizin hem isteği, hem de ülkemizin buna ihtiyacı olması hasebiyle ortaya çıkmış bir projedir. Gençlerimiz önce temel seviyede bir eğitim aldı. Bu eğitimde başarılı olanları kampa aldık. Burada daha ileri seviyede bir eğitim veriyoruz. Web tasarım, yazılım, kodlama, robotik çalışmalar, insansız hava araçlarının uçuş eğitimleri, her şeyi sayabiliriz. Geleceğin yazılımcılarını, bilişimcilerini, savunma sanayisi noktasında yeni fikirler üretecek gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz ama en önemlisi bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz."

Proje kapsamında eğitim alan Carullah Said Berk ise kampın kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Bilişim, yerli yazılım ve teknoloji geliştirme açısından bilinçlendik. Bu yolda nasıl yürüyeceğimiz gösterildi. İnşallah ilerde ülkemizde teknoloji anlamında bir devrim yapabiliriz." diye konuştu.