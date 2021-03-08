Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir?

08.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:59
Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir?

Pandemi dönemi ile işten çıkarılmalar arttı. Peki, Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir? Kod 29 nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

Pandemi dönemi ile işten çıkarılmalar arttı. Peki, Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir? Kod 29 nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

KOD 29 NEDİR? KOD 29 İŞTEN ÇIKARMA NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. Bu kod ile işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakları verilmek bir yana işçi çıkarılma kodu nedeniyle işsizlik maaşı dahi alamamaktadır.

KOD 29 NASIL KULLANILIR?

Ağır çalışma koşullarının meşru kabul ettirilmeye çalışılması sonucunda, kabul etmemenin "meşru" bir işten çıkarma gerekçesi sayıldığını gösteren 29 kodu ile işten çıkarmalara karşılık, işçi gösterilen gerekçenin geçerli olmadığı kanaatinde ise fesih bildiriminin yazılı tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işverene karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:00:59. #1.16#
title