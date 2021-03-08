Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir?

Pandemi dönemi ile işten çıkarılmalar arttı. Peki, Kod 29 nedir? Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 açılımı nedir? Kod 29 nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.

KOD 29 NEDİR? KOD 29 İŞTEN ÇIKARMA NEDİR?

SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. Bu kod ile işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakları verilmek bir yana işçi çıkarılma kodu nedeniyle işsizlik maaşı dahi alamamaktadır.

KOD 29 NASIL KULLANILIR?

Ağır çalışma koşullarının meşru kabul ettirilmeye çalışılması sonucunda, kabul etmemenin "meşru" bir işten çıkarma gerekçesi sayıldığını gösteren 29 kodu ile işten çıkarmalara karşılık, işçi gösterilen gerekçenin geçerli olmadığı kanaatinde ise fesih bildiriminin yazılı tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde işverene karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir.