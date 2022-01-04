BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde lösemi teşhisi konulan meclis üyesi Hüseyin Koçyiğit için kök hücre kampanyası başlatılacak.

Bandırma Belediyesi ve Kızılay, ilik nakli bekleyen belediye meclisi üyesi Hüseyin Koçyiğit ve diğer lösemi hastalarına umut olacak kök hücre bağışı için 10- 11 Ocak tarihlerinde 2 günlük bir kampanya düzenliyor. "Kalbimiz Hüseyin Koçyiğit için atıyor" sloganıyla başlatılacak kampanya için 10-11 Ocak tarihlerinde Belediye Nikah Salonu önünde geçici ünite kuracak. Kan ve ilik örneği bağışında bulunmak isteyen İlçe sakinleri 2 gün boyunca saat 11.00-17.30 arasında kampanyaya destek olabilecek. Petrol- İş Şube Başkanlığı da yapan Koçyiğit'i sendika ve diğer STK'ların da destek vermesi bekleniyor. Kampanya için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Bandırmalılardan birkaç dakikalarını ayırarak bu çabaya destek olmalarını bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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