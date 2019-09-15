Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.

15.09.2019 19:04
Koçun saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Kandıra ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken koçun saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Çalköy Kışla Mahallesinde Müzeyyen Eşsiz (48), küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada koçun saldırısına uğradı.

Komşularının yardımıyla koçun boynuz darbelerinden kurtulan Eşsiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eşsiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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