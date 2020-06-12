Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı
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Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı Tokat'ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

12.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:29

Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

TOKAT - Tokat'ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

Tokat Çevre Yolunda seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki koçu fark edenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Otomobilin arka tarafında dışarıyı izleyerek seyahat eden koç ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldığı koçu bahçesine götürdüğü tahmin edilen vatandaş Tokat- Turhal yolunda yolcuğuna devam etti. Otomobilleri ile seyahat edenler dikkatlerini çektikleri görüntülerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

Manşet

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