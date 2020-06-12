Koçun otomobilde yolculuğu görenleri şaşırttı Tokat'ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

Tokat'ta, koçun otomobilin bagajında yolculuğu kameralara yansıdı.

Tokat çevre yolunda seyir halinde olan bir otomobilin bagajındaki koçu fark edenler cep telefonları ile o anları görüntüledi. Otomobilin arka tarafında dışarıyı izleyerek seyahat eden koç ilginç görüntüler oluşturdu. Satın aldığı koçu bahçesine götürdüğü tahmin edilen vatandaş Tokat-Turhal yolunda yolcuğuna devam etti. Otomobilleri ile seyahat edenler dikkatlerini çektikleri görüntülerin bol bol fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. - TOKAT

Kaynak: İHA