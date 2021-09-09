Koçtaş ve DHL iş birliğiyle hızlı teslimat "Koçtaş Kapımda"
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Koçtaş ve DHL iş birliğiyle hızlı teslimat "Koçtaş Kapımda"

Koçtaş ve DHL iş birliğiyle hızlı teslimat 'Koçtaş Kapımda'
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Koçtaş, lojistik şirketi DHL Supply Chain ile dağıtım iş birliğine giderek "Koçtaş Kapımda" uygulamasını hayata geçirdi.

Koçtaş, lojistik şirketi DHL Supply Chain ile dağıtım iş birliğine giderek "Koçtaş Kapımda" uygulamasını hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş'ın dijital kanalları olan "koctas.com.tr", Koçtaş mobil uygulaması ve mağazalardaki hızlı sipariş ekranlarından (kiosk) alışveriş yapanlar, ürünlerini "Koçtaş Kapımda" ile hızla ve hasarsız bir şekilde teslim alıyor. "Koçtaş Kapımda" ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Antalya ve İzmit'te hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Ticari Gruptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer, özellikle pandemi döneminde müşterilerinin online alışverişe yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu noktada biz de Koçtaş olarak müşteri deneyimi, dijitalleşme, tedarik zinciri, lojistik ağı ve verimlilik çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız verdik. Dijital platformlarda müşterilerimize pürüzsüz bir alışveriş deneyimi sunmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Bu dönemde kargo ve lojistik hizmetleri hiç olmadığı kadar önemli bir noktaya geldi. Müşteri odaklı yaklaşımımızla hızlı ve sorunsuz teslimat yapmak için DHL Supply Chain ile dağıtım iş birliğine başladık ve 'Koçtaş Kapımda' uygulamasını devreye aldık. Artık dijital kanallarımızdan satılan tüm ürünlerin teslimatı Koçtaş Kapımda ile gerçekleşiyor. Bu hizmetimiz ile birlikte teslimat performansımızı yüzde 100'e ulaştıracağız."

DHL Supply Chain Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ömür Özkardeşler de "Son dönemde e-ticaret hacmindeki artış ve yaşanan dalgalanmalar, tedarik zinciri süreçlerinde, müşteri beklentilerinin merkezde olduğu farklı çözüm ihtiyaçlarını doğurdu. Bu kapsamda iş ortağımız Koçtaş ile birlikte oluşturduğumuz e-ticaret dağıtım modeliyle dijital satış kanalı teslimatlarının müşteri beklentilerine uyumlu olarak sağlanmasını garanti altına aldık. Bu anlamda müşterilerimizin ve onların müşterilerinin memnuniyetlerini ön planda tutarak güçlü altyapımızla sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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Koçtaş ve DHL iş birliğiyle hızlı teslimat "Koçtaş Kapımda" - Haberler Ekonomi
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