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Koçtaş, tüm mağazalarını tekrar hizmete açtı

Koçtaş, bugün itibarıyla tüm mağazalarında müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Koçtaş, tüm mağazalarını tekrar hizmete açtı
01.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:17

Koçtaş, bugün itibarıyla tüm mağazalarında müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 19 Mart'ta AVM mağazalarını, 24 Mart'ta ise tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Koçtaş, 4 Mayıs'ta mağazalarını kademeli olarak açmaya başlamıştı. İlk etapta 51 mağazasını açan Koçtaş, hazırlıkları tamamlanan mağazalarını açmayı sürdürdü.

AVM'lerin açılmasıyla birlikte AVM mağazalarını da açmaya başlayan Koçtaş, bugün itibarıyla tüm mağazalarında müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Müşterilerin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri sağlamak ve ustaların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla haziran ayında 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak mağazalarda, hijyen ve temizlik standartları en yüksek seviyede uygulanarak çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösteriliyor.

"Alışverişi kolaylaştıran her türlü çözüm yoğun ilgi görecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, mağazaların geçici olarak kapandığı tarihten itibaren çok yoğun ve titiz bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte iştiraki olduğumuz Koç Holding ve uluslararası ortağımız Kingfisher'ın standartlarının yanı sıra Türkiye ve dünyadan en iyi örnekleri kendimize referans aldık. Bu standartlar doğrultusunda Kovid-19'a karşı 'Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve kademeli olarak mağazalarımızı açmaya başladık. Bugün itibarıyla tekrar tüm mağazalarımızda yeniden müşterilerimize hizmet sunmanın mutluluğu içindeyiz. İstihdamın kesintiye uğramaması ve ihtiyaçlar paralelinde talebi artan yapı market ürünlerinin müşterilerimize ulaştırılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunu bir ödev olarak görüyoruz.

Koçtaş olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığını son derece önemsemekte; gereken önlemleri alırken, evde geçen sürenin kalitesini artırmak, eve ve yaşama dair ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimiz, ustalarımız ve tedarikçilerimizin yanında olmak niyetiyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz."

Yeni normalde tüketicilerin davranış değişiklikleri ve ev geliştirme perakendeciliğinde tercih ettikleri ürün gruplarıyla ilgili de bilgi aktaran Kılıçoğlu, "İçinde bulunduğumuz dönemde sağlıklı yaşam ve hijyene önem vermek hayatlarımızın yeni ve öncelikli standardı haline gelecek. Alışverişi kolaylaştıran her türlü çözümün ve mağazalarda salgına yönelik alınan önlemlerin yoğun ilgi göreceği bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Koçtaş'ta baharın gelmesiyle birlikte bahçe grubunun, şu an online ve offline kanalda en çok tercih edilen ürün grubunu oluşturduğunu belirten Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun yanında özellikle bu dönemde insanların evlerinde geçirdikleri süreyi evlerini güzelleştirmeye ve tadilata ayırdıklarını biliyoruz. Proje bazlı banyo, seramik gibi kategorilerimiz bu süreçte oldukça öne çıkıyor. Aynı zamanda el aletleri kategorisi satışlarındaki hareketten de evde tamirat işlerinin arttığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yaklaşık 3 aydır devam eden evden çalışma süreci de evlere yeni bir düzen getirdi. Bu düzenle birlikte çalışma sandalyesi, aydınlatma, düzenleme araçları gibi ürünlere ihtiyaç da arttı."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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