Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar"

23.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:30
Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel

Koçtaş, yarıyıl tatilinde çocuk odalarını yenilemek isteyenlere yüzlerce ürünü "avantajlı fiyatlarla" sunuyor.

Koçtaş, yarıyıl tatilinde çocuk odalarını yenilemek isteyenlere yüzlerce ürünü "avantajlı fiyatlarla" sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, salgınla birlikte adeta okula dönüşen evlerde çocuklarının rahatça derslerine konsantre olmasını ve tatil günlerini de keyifle geçirmesini isteyenler için; çalışma masaları, kitaplıklar, çalışma ve oyuncu koltukları, masa lambaları, uyku grubu, halılar, depolama ürünleri, duvar kağıtları, oyuncaklar ve çok daha fazla ürün seçeneğini bir arada sunuyor.

Koçtaş uzmanları, odaların çocukların kendilerine ait özel alan algısını geliştirebilecekleri doğru mobilyalarla dekore edilmesini ve sadeliğin ön planda tutulmasını tavsiye ediyor. Çocukların hem fonksiyoneliyle aradıkları her şeye rahatlıkla ulaşabilecekleri hem de en iyi oyun alanına dönüşebilecek bir çocuk odası için aranılan her şey Koçtaş'ta bulunabiliyor.

Çocukları için en ideal odayı tasarlamak isteyenler yarıyıl tatiline "özel fırsatlardan" faydalanmak için Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Doğulu Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Saldırı Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koçtaş'tan yarıyıl tatiline özel "avantajlı fırsatlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 10:34:09. #1.16#
title