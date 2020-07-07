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Koçtaş'tan tüketicilere yaz dönemi için şişme havuz çeşitleri

Koçtaş yaz mevsimi boyunca bahçe ve teraslarda çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyenler için, farklı yaş gruplarına uygun şişme havuz çeşitleri sunuyor.

Koçtaş'tan tüketicilere yaz dönemi için şişme havuz çeşitleri
07.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:36

Koçtaş yaz mevsimi boyunca bahçe ve teraslarda çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmek isteyenler için, farklı yaş gruplarına uygun şişme havuz çeşitleri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaz boyu tatili evlerine getirmek isteyenler, şirketin sunduğu havuz çeşitleri için Koçtaş mobil uygulaması ve "koctas.com.tr"yi ziyaret edip, Koçtaş Çözüm Merkezi'ni arayarak, Koçtaş Yaşayan Evler Blog'da yer alan ürün ve çözüm önerilerini inceleyebilecek.

Yetişkinlerin ve çocukların yaş grubuna göre değişebilen boyutlarda ve modellerdeki havuzlar, merdiven, üst kaplama bezi, devirdaim motoru gibi tüm aksesuarları ile birlikte tüketiciye sunuluyor.

Açıklamada, havuz alırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar hakkında da bilgi verilerek,şu tavsiyeler yer aldı:

"Alacağınız havuzun boyutu, konumlandıracağınız alana uygun olmalı. Bu nedenle havuz almadan önce, havuzu konumlandırmayı düşündüğünüz alanın ölçüsünü öğrenmenizde fayda var. Eğer küçük bir çocuğunuz varsa ve sadece onun kullanacağı bir havuz alıyorsanız derin bir model seçmemenizi öneririz.

Çünkü her ne kadar portatif bir ürün olsa da dikkatinizin dağıldığı herhangi bir an çocuğunuzun güvenliği olumsuz etkilenebilir. Ayrıca çocuğunuzun ihtiyacından büyük bir havuz daha geç dolacak ve su tüketiminizi de gereksiz yere artıracaktır. Teras, bahçe gibi üstü açık alanlarda bu havuzlara yer verecekseniz güneşlikli bir ürün almanızda fayda var. Dilerseniz harici bir şemsiye alarak da çocuğunuzu güneşe karşı koruyabilirsiniz."

Kaynak: AA

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