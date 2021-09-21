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Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Koçtaş'tan koridorları yenileme önerileri

Koçtaş, yaşam alanlarına girişten itibaren dekorasyon tarzını yansıtmak isteyenler için çıta ve duvar kAğıdı ile koridor yenileme önerisi ve çözümleri sunuyor.

Koçtaş, yaşam alanlarına girişten itibaren dekorasyon tarzını yansıtmak isteyenler için çıta ve duvar kAğıdı ile koridor yenileme önerisi ve çözümleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş'ın özellikle yeterince ışık almayan koridorlara ferah bir dokunuş katmak için kolay uygulanabilir çözüm önerileri bulunuyor. Yenilecek koridorlar için duvar kağıdı seçimi yapıldıktan sonra alanın uygunluğuna göre kesilen duvar kağıdı, fırça ve duvar kağıdı yapıştırıcısı yardımıyla uygulanabilir. Koçtaş uzmanları, duvar kağıdını yapıştırırken kava kabarcığı kalmamasına ve desenlerin birbirini takip edecek şekilde sıralanmasına dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

Açıklamaya göre, duvar kağıdını duvarın yarısına denk gelecek şekilde tüm koridora uyguladıktan sonra çıta uygulamasına başlanabilir. Bu yenileme işlemi için Koçtaş'ta bulunan ahşap dekoratif çıtalar kullanılabilir. Koçtaş uzmanları çıtaları, uygulama yapılacak alanların ölçüsüne uygun olarak dekupaj testere ve köşelere denk gelecek yerleri 45 derece açı ile kesilmesini öneriyor. Daha uygun maliyetli ve kesme işlemi daha kolay olan bir seçenek isteyenler ise strafor çıtaları tercih edebilir. Ölçüye uygun kesilen çıtalar, arkalarına soğuk silikon sürülüp duvara yapıştırılarak ve kalan kısımları beyaza boyanarak yenileme çalışması tamamlanabilir.

Çıta ve duvar kağıdı uygulayarak koridorlarına yeni bir görünüm katmak isteyenler, "Yaşayan Evler BLOG"unu, aradıkları her şeyi tek bir adreste bulmak isteyenler Koçtaş mağazalarını, Koçtaş mobil uygulamasını ve "koctas.com.tr"yi ziyaret edebiliyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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