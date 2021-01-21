Koçtaş'tan kedi ve köpek mamalarında indirim kampanyası
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Koçtaş'tan kedi ve köpek mamalarında indirim kampanyası

21.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:02
Koçtaş'tan kedi ve köpek mamalarında indirim kampanyası

Koçtaş, havaların iyice soğuduğu bugünlerde tüm 15 kilogram kedi ve köpek mamalarında yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor.

Koçtaş, havaların iyice soğuduğu bugünlerde tüm 15 kilogram kedi ve köpek mamalarında yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, havaların soğuması ile birlikte ihtiyaçları daha önemli bir hale gelen evcil hayvanlar ve sokaktaki hayvanlar için indirim kampanyası hayata geçiriyor.

Koçtaş'ta, 25 Ocak, 26 Ocak ve 27 Ocak tarihlerinde tüm 15 kilogram kedi ve köpek mamalarına yüzde 20 indirimlerle ulaşılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak için Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması ziyaret edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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