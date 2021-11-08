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Koçtaş'tan kasım ayına özel indirimler

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Koçtaş'tan kasım ayına özel indirimler

Evleri ve yaşam alanlarını güzelleştirmek için yepyeni ürün, fikir ve çözümler sağlayan Koçtaş, kasım ayına özel indirimler sunuyor.

Evleri ve yaşam alanlarını güzelleştirmek için yepyeni ürün, fikir ve çözümler sağlayan Koçtaş, kasım ayına özel indirimler sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, birçok farklı kategoride yüzlerce ürünü, daha indirimli fiyatlarla müşterileri ile buluşturuyor. Her ihtiyaca uygun ürünleri ve bütçe dostu fiyatları ile evlere farklılık katacak Koçtaş'ın indirimleri 8 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'a kadar devam edecek.

Koçtaş'ın indirim fırsatları ile bahçe ürünlerinde yüzde 50'ye, el aletlerinde yüzde 30'a, mobilyada yüzde 55'e ve ısıtma ürünlerinde yüzde 20'e varan indirimler yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenleri bekliyor.

Yılın en sevilen ve beklenen günlerinde özel indirim ve fırsatlardan yararlanmak için 8-14 Kasım'da Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulaması ziyaret edilebilecek.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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