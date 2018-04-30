Koçtaş'tan "İndirimin Kralı" Kampanyası

Koçtaş, "İndirimin Kralı" kampanyası ile dekorasyondan el aletlerine, mutfaktan banyoya, aydınlatmadan bahçeye kadar yüzlerce üründe büyük indirimler sunuyor.

Şirketin açıklamasına göre, 10 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyayla Koçtaş, evler için güzel fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayacak ürün ve çözüm önerilerini cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak.

Kampanya kapsamında, üç kapılı üç çekmeceli gardırop 599,90 TL yerine 399,90 TL'ye, sadece Koçtaş'ta bulunan Kale marka Stella 100 santimetre banyo dolabı montaj dahil bin 299 TL yerine 899,90 TL'ye, 200 santimetre Bianco Mutfak 559,90 TL yerine 499,90 TL'ye, Kumtel marka Inox ankastre üçlü seti montaj dahil 899,90 TL yerine 799,90 TL'ye ve 2 sandalyeden oluşan Virginia bistro set 329,90 TL yerine 249,90 TL'ye satılıyor.