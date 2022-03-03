Koçtaş'tan geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri

Koçtaş, sürdürülebilir yaşama katkıda bulunmak isteyenlere geri dönüşüm ve ileri dönüşüm önerileri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, parlak malzemeyle kaplı kutular, yumurtalık ya da bardak gibi strafordan yapılma eşyalar, seramik mutfak malzemeleri ve bazı plastik oyuncaklar gibi geri dönüştürülemeyen malzemeler ileri dönüşüm önerileri sunuluyor.

Öneriler sayesinde kullanılmayan eşyaları atmak yerine yeniden değerlendirmek mümkün oluyor.

İhtiyaç duyulan bir eşyayı ileri dönüşümle elde etmenin, "ham madde ve enerji kaynaklarını korumak, geri dönüştürülemeyen malzemeleri yeniden kullanarak atıkları azaltmak ve karbon emisyonunun azalmasına destek olmak" gibi pek çok faydası bulunuyor.

Koçtaş uzmanları, bir mobilya satın almadan önce evde kullanılmayan mobilyaları incelemeyi ve eskitme yöntemini kullanarak dönüştürmeyi tavsiye ediyor. Giysi, çanta, örtü ve yastık kılıfı gibi eskiyen eşyaları da yeniden dönüştürmek mümkün oluyor. Mutfak gibi evlerde atık miktarının yüksek olduğu alanlarda bir kutu yardımıyla kavanoz, yumurtalık gibi atıkları biriktirerek kullanmak da alternatifler arasında bulunuyor.

Alışverişlerde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen eşyaların tercih edilmesi öneriliyor.

Cam, plastik, karton, çelik, alüminyum ve kağıt ürünlerin geri dönüşüm kutularına atılması ya da temasa geçerek belediye ekiplerine teslim edilmesi büyük önem taşıyor.