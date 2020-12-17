Koçtaş'tan "En Uzun Hafta Sonu" kampanyası
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Koçtaş'tan "En Uzun Hafta Sonu" kampanyası

17.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:04
Koçtaş'tan

Koçtaş, 19-21 Aralık'ta "En Uzun Hafta Sonu" kampanyası düzenleyecek.

Koçtaş, 19-21 Aralık'ta "En Uzun Hafta Sonu" kampanyası düzenleyecek.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, kampanya kapsamında en iyi markaları en uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturacak. 19-21 Aralık'ta geçerli olacak indirim kampanyası, 2021'i yaşam alanlarında yeniliklerle karşılamak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında banyo dolapları yüzde 40'a, duş kabinleri yüzde 35'e, gardıroplar yüzde 30'a, su arıtma sistemleri yüzde 30'a, oyuncu koltukları yüzde 20'ye varan indirimlerle Koçtaş mağazaları ve koctas.com.tr'deki yerlerini alacak.

Şirket, kampanyalı ürünlerinde 2 yıl garanti ve ücretsiz nakliye hizmeti de sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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