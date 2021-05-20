Koçtaş'tan doğal temizlik ürünleri hazırlamanın püf noktaları

Koçtaş, yaşam alanlarında kimyasal içerikli temizlik ürünleri kullanmayarak doğayı korumak isteyenler için evlerde doğal temizlik ürünleri hazırlamanın en kolay yollarını paylaşıyor.

Koçtaş, yaşam alanlarında kimyasal içerikli temizlik ürünleri kullanmayarak doğayı korumak isteyenler için evlerde doğal temizlik ürünleri hazırlamanın en kolay yollarını paylaşıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, evde yapılabilecek doğal temizlik malzemeleriyle doğayı korurken tasarruf etmek de mümkün.

Bu amaç doğrultusunda Koçtaş, evlerde doğal temizlik ürünleri tercih edenler için yüzey temizleyici, oda spreyi, lavabo açıcı, çamaşır ve bulaşık deterjanı hazırlamanın püf noktalarını paylaşıyor. Ev yapımı çok amaçlı yüzey temizleyici ile yerler, tezgahlar, camlar, lavabolar gibi tüm yüzeyler temizlenebiliyor. İhtiyaç duyulacak malzemeler ise yarım litre su, yarım litre sirke, 20 damla limon yağı, 20 damla çay ağacı yağı.

Bulaşıkları, kimyasal kalıntılardan arındırmak amacıyla doğal malzemeleri bir araya getirerek yapılacak bulaşık deterjanı için 2 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı boraks, 1 yemek kaşığı beyaz sirke, yarım limon, sıcak su yeterli olacak. Koçtaş uzmanları öncelikle sirkenin, bulaşık makinesinin parlatıcı bölümüne dökülmesini tavsiye ediyor. Ardından çekirdekleri çıkarılan yarım limon çatal-bıçakların yıkandığı hazneye, limon tuzu, karbonat ve borak karışımı ise deterjan gözüne konularak bulaşık makinesi çalıştırılabilir.

Doğal çamaşır deterjanı yapmak isteyenler ise yarım su bardağı karbonat, 1 su bardağı boraks, 1 su bardağı çamaşır sodasını bir kaba koyarak 1 su bardağı rendelenmiş kalıp sabunu ekleyebilir. Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra bu karışım sıcak su ile eritilerek çamaşır makinesinin deterjan gözüne dökülebilir. Bu ev yapımı çamaşır deterjanı, normal deterjanının ölçülerinde kullanılabilir. Mutfak ya da banyoda lavabo açmak için ise yarım bardak karbonatı, ardından yarım bardak sirkeyi gidere döktükten sonra 10 dakika beklemek ve ardından 1 litre sıcak su dökmek yeterli olacak. Yarım bardak su, yarım bardak beyaz sirke ve 15 damla esans yağı kullanarak doğal oda spreyi yapmak ise çok kolay.

Doğal temizlik ürünleri sayesinde hem bütçesini hem sağlığını hem de doğayı korumak isteyenler için ihtiyaç duyulan öneriler Koçtaş Yaşayan Evler BLOG'da, tüm malzemeler ise Koçtaş mağazalarında, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu