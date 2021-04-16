Koçtaş'tan besinleri daha uzun süre koruma önerileri

Koçtaş, evlerinde gıda israfını önlemek isteyenler için en kolay uygulanabilir saklama yöntemleri ile ilgili öneriler sunuyor.

Koçtaş, evlerinde gıda israfını önlemek isteyenler için en kolay uygulanabilir saklama yöntemleri ile ilgili öneriler sunuyor.

Koçtaş açıklamasına göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste toplayan şirketin önerilerine göre, dondurma yöntemiyle besinlerin uzun süre tazeliğinin koruması için buzdolabının yanı sıra derin donduruculardan da yararlanmak mümkün oluyor.

Çiğ et, çiğ sebze, süt ve süt ürünleri, meyve ve hatta ekmek gibi farklı besin çeşitlerinin dondurma yöntemi kullanılarak son kullanma tarihleri uzatılabiliyor. Pişirme yöntemi de besinlerin saklama süresinin artırılmasına yardımcı oluyor. Koçtaş uzmanları, düşük sıcaklıkta saklanan pek çok sebzenin öncelikli olarak pişirme yöntemi aşamasından geçirilmesini tavsiye ediyor.

En çok tercih edilen gıda saklama yöntemleri arasında yer alan konserveleme, hem pratik hem de pek çok gıdaya uygulanabilir olmasıyla öne çıkıyor. Besinin bazen çiğ bazen de pişirilmiş olarak konservelere koyulup bekletilmesiyle yapılan bu uygulama, yiyeceğin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve bağışıklık sisteminin güçlendirmesine katkı sağlayan turşu da bir tuzlama ve konserve ile saklama yöntemi olarak görülüyor.

Açıklamaya göre, kurutma yöntemi ise uzun yıllardır kullanılan güneşte kurutmanın yanı sıra fırın ile de uygulanabiliyor. Kurutma yöntemi domates, patlıcan, elma, üzüm, kayısı gibi pek çok meyve ve sebzenin, içerisindeki suyun yok olmasını sağlayarak daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Genellikle et ve balıkta kullanılan tütsüleme yöntemi de kurutmada olduğu gibi besinin içerisindeki suyu olabildiğince arındırarak ömürlerini uzatıyor. Ayrıca bu yöntem gıdalara farklı bir koku ve tat da veriyor. Tütsüleme çeşitli zararlı mikroorganizmaları besinden uzak tutuyor ve çoğalmalarını engelliyor.

Besinleri uzun süre koruyacak saklama yöntemlerine "https://blog.koctas.com.tr/besinleri-saklama-yontemleri" internet adresinden ulaşılabilirken, mutfakta ihtiyaç duyulacak tüm yardımcı ürünlerin satın almak isteyenler, Koçtaş mağazalarını, "koctas.com.tr" adresini ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak