Koçtaş'tan banyo seramiğinde yeni çözüm
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Koçtaş'tan banyo seramiğinde yeni çözüm

Koçtaş'tan banyo seramiğinde yeni çözüm
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Koçtaş, banyo seramiklerini yenilemek isteyenlere en kolay ve tasarruflu çözüm önerileri sunuyor.

Koçtaş, banyo seramiklerini yenilemek isteyenlere en kolay ve tasarruflu çözüm önerileri sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş'ta bulunan kendinden yapışkanlı duvar panelleri ile kısa sürede kırmadan, dökmeden banyoları yeni bir görünüme kavuşturmak mümkün.

Koçtaş uzmanları, banyo seramiklerini yenilemeye başlamadan panellerin duvara sağlam bir şekilde tutunabilmesi için fayansların temizlenmesini ve kurulanmasını öneriyor.

Uzmanlar, şu bilgileri paylaşıyor:

"Banyoda kaplanacak alanın metrekaresi hesaplandıktan sonra Koçtaş'ta bulunabilecek kendinden yapışkanlı duvar panelleri arasından her zevke uygun seçim yapılabilir. İlk paneli uygulamaya başlamadan panelleri düz bir şekilde yapıştırabilmek için su terazisi kullanmak önemli. Çizgiye denk getirecek şekilde arkasındaki koruyucu bandı çıkarılan kendinden yapışkanlı paneller aralarında boşluk bırakmayacak şekilde duvara sabitlenebilir. Son olarak köşe strafor çıtalar yardımıyla banyolar kusursuz bir görünüme kavuşabilir."

Sudan ve nemden etkilenmeyen kendinden yapışkanlı paneller kolayca silinebilir ve yıkanabilir özellikleriyle öne çıkıyor. Banyoda, duş içerisinde ya da mutfakta tezgah arasında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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