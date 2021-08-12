Koçtaş'tan bahçeler için dekorasyon önerileri

Koçtaş, küçük bahçe düzenlemesinde dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyanlara çözüm önerileri sunarken, bu önerileri hayata geçirmek için gerekli yüzlerce ürün seçeneğini de müşterileriyle buluşturuyor.

Koçtaş, küçük bahçe düzenlemesinde dekorasyon fikirlerine ihtiyaç duyanlara çözüm önerileri sunarken, bu önerileri hayata geçirmek için gerekli yüzlerce ürün seçeneğini de müşterileriyle buluşturuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre şirket, evlerde açık hava keyfi sunan, yaz aylarının vazgeçilmez kaçış noktası bahçelerin keyfini doyasıya çıkarmak isteyenler için küçük bahçelerde uygulanabilecek dekorasyon önerileri sunuyor.

Bu çerçevede, bahçelerini daha şık ve kullanışlı hale getirmek isteyenler çözüm önerileri için Yaşayan Evler Bloğu, bu önerileri hayata geçirecek yüzlerce ürün seçeneği için Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması ve koctas.com.tr'yi ziyaret edilebiliyor.

Koçtaş her bütçeye uygun ürünleri ve ilham veren tasarım önerileriyle bahçe keyfini ikiye katlıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Koçtaş uzmanları, küçük bahçelerde büyük boyutlarda olmayan, kullanışlı ürünler tercih edilmesini öneriyor.

Bahçe mobilyalarında açılır-kapanır modeller tercih edilerek, masa ve sandalyeye ihtiyaç olmayan zamanlarda bahçede yer açmak mümkün olurken, ayrıca farklı mobilyalar kullanarak oluşturulacak yaratıcı çözümlerle kullanışlı bir bahçeye sahip olunabiliyor.

Ferah bahçe duvarları için tüm ihtiyaçlar Koçtaş'ta yer alırken, duvarlarda açık renkleri tercih etmek ve zeminden yüksek mobilyalar seçmek, bitkileri olabildiğince duvarlara monte etmek, verimli bir bahçe dekorasyonuna katkı sağlıyor.

Bahçeyi olduğundan daha geniş göstermek için aynalardan yardım alınabileceği önerilirken, duvarın olduğu alana büyük bir ayna asmak bahçeye daha geniş görünümlü bir hava katıyor.

Bahçe dekorasyonunun önemli detaylarından aydınlatma ürünlerini doğru seçmek de büyük önem taşıyor. Doğru noktalara yerleştirilen, göz yormayan aydınlatmalar bahçe tasarımını büyük ölçüde değiştiriyor.

Küçük bahçelerde her boşluğu değerlendirmek ve kullanışlı hale getirmek ise Koçtaş uzmanlarının paylaştığı diğer bir ipucu olarak öne çıkıyor.

Bahçelerin olmazsa olmazları bitkiler olarak ifade edilirken, paletleri bahçe duvarına monte etmek ve saksıları bu palete asmak, küçük bahçelerde saksıları konumlandırma konusunda öneriler arasında yer alıyor.

Bahçe dekorasyon fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyulan yüzlerce ürün, çözüm önerisi ve güzel fikir Koçtaş'ta tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu