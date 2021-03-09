Koçtaş'ta robot süpürgelerde yüzde 20'ye varan indirimler

Koçtaş, robot süpürgeleri yüzde 20'ye varan indirimlerle satışa sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, temizliğin en önemli yardımcıları robot süpürgeler, "en uygun" fiyatlarla koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında tüketici ile buluşuyor.

Temizliğe önem veren ve evlerinin temizliği için çok fazla zaman ve efor harcamak istemeyenler, robot süpürge modellerine yüzde 20'ye varan indirimlerle erişebiliyor.

Koçtaş uzmanları, robot süpürge seçerken fırça sayısı, pil ömrü, ses seviyesinin düşük olması, toz ve su haznesinin kapasitesi ve satın alma sonrası hizmetler gibi özellikler doğrultusunda tercih yapılmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu