Koçtaş'ta online alışverişlerde yeni dönem Online alışverişlerde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Koçtaş, mobil uygulaması, koctas.com.tr ve Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden yapılan alışverişlerde "Ara, Tıkla ve Teslim Al" hizmeti ile müşterilerine birçok yeni kolaylık sunuyor.

Online alışverişlerde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Koçtaş, mobil uygulaması, koctas.com.tr ve Koçtaş Çözüm Merkezi üzerinden yapılan alışverişlerde "Ara, Tıkla ve Teslim Al" hizmeti ile müşterilerine birçok yeni kolaylık sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, "Ara, Tıkla ve Teslim Al" seçeneği ile Koçtaş müşterileri, siparişlerinin evlerine teslim edilmesini tercih edebildikleri gibi, kargo beklemek istemeyenler siparişlerini ertesi gün belirtilen Koçtaş mağazasından teslim alabiliyor. Koçtaş müşterileri bu hizmet sayesinde kargo bedeli ödemeden ve mağazaya girmeden Ürün Teslim Noktası'ndan siparişlerini temin edebiliyor.

Koçtaş, online alışveriş keyfini artıracak diğer bir uygulaması "ertesi gün teslimat" seçeneği ile de kargo beklemek istemeyen müşterilerine kolaylık sağlıyor. Koçtaş, alışverişlerini en kısa sürede yapmak isteyen müşterilerine, mobil uygulamadan veya telefonla verdikleri siparişlerini mağaza açılış saatini beklemeden ve mağazaya girmeden ertesi gün saat 08.00 itibarıyla teslim alabilme ayrıcalığı sunuyor.

Koçtaş, "Ara, Tıkla ve Teslim Al" hizmeti kapsamında Ustakart sahiplerine de avantaj sağlıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen ustalar, siparişlerini telefonla ilgili mağazanın usta temsilcisine vererek, istediği ürünleri ertesi gün mağaza açılışını beklemeden sabah 08.00'den itibaren Koçtaş mağazalarından teslim alabiliyor.

Kaynak: AA