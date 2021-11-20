Koçtaş'ta kasım indirimleri devam sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koçtaş'ta kasım indirimleri devam sürüyor

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Koçtaş'ta kasım indirimleri devam sürüyor

Koçtaş'ta, kasım ayına özel sunulan indirimler devam ediyor.

Koçtaş'ta, kasım ayına özel sunulan indirimler devam ediyor.

Koçtaş açıklamasına göre, düşük bütçeyle büyük değişiklikler yapabilme fırsatı sunan indirim kampanyası kapsamında, el aletlerin yüzde 35, mobilya ve bahçe ürünleri yüzde 50, mutfak ürünleri yüzde 40, banyo dolapları yüzde 32'ye varan indirimlerle yaşam alanlarına yenilik katmak isteyenleri bekliyor.

Koçtaş'ta 29 Kasım'a kadar geçerli olan indirimlerden faydalanmak isteyenler, Koçtaş mağazaları, "koctas.com.tr" ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

A Milli Takım, FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

 Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title