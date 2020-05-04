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Koçtaş, "Sıfır Tolerans Manifestosu" ile kapılarını kademeli açtı

Koçtaş,
04.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:04

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sıfır Tolerans Manifestosu" adı altında tüm ilkeleri belirlediklerini, tüm önlemleri aldıklarını ve kademeli olarak mağazaları açmaya başladıklarını bildirdi.

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "Sıfır Tolerans Manifestosu" adı altında tüm ilkeleri belirlediklerini, tüm önlemleri aldıklarını ve kademeli olarak mağazaları açmaya başladıklarını bildirdi.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 19 Mart'ta AVM mağazalarını, 24 Mart'ta ise tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Koçtaş'ın, bugünden itibaren 24 ildeki 19 Koçtaş ve 32 Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51 mağazasıyla yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak ve ustaların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 11.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olacak seçili mağazalarda, hijyen ve temizlik standartlarının en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, geçici olarak kapandıkları tarihten bugüne kadar çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktardı.

Bu süreçte iştiraki oldukları Koç Holding ve uluslararası ortakları Kingfisher'ın standartlarının yanı sıra Türkiye ve dünyadan en iyi örnekleri kendilerine referans aldıklarını belirten Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Bu standartlar doğrultusunda Kovid-19'a karşı 'Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve kademeli olarak mağazalarımızı açmaya başladık. Sıfır Tolerans Manifestosu, bizim için olmazsa olmaz kuralları içeriyor ve yeniden açılacak tüm mağazalarımızda da bu kurallar esas alınıyor. İstihdamın kesintiye uğramaması ve ihtiyaçlar paralelinde talebi artan yapı market ürünlerinin müşterilerimize ulaştırılması bizim için büyük önem taşıyor. Bunu bir ödev olarak görüyoruz. Koçtaş olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığını son derece önemsemekte; gereken önlemleri alırken, evde geçen sürenin kalitesini artırmak, eve dair ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimiz, ustalarımız ve tedarikçilerimizin yanında olmak niyetiyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekteyiz."

Açıklamada, Koçtaş'ın "Sıfır Tolerans Manifestosu" ilkelerinin çalışanlar ve müşteriler için alınan önlemler ile mağaza içindeki ve kasalardaki uygulamaları kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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