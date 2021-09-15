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Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor

Koçtaş, öğrencilerin rahatça çalışabilmek ve kendine zaman ayırmak için ihtiyaç duyacağı tüm çözüm önerilerini ve ürünleri bir arada sunuyor.

Koçtaş, öğrencilerin rahatça çalışabilmek ve kendine zaman ayırmak için ihtiyaç duyacağı tüm çözüm önerilerini ve ürünleri bir arada sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, genç ve çocuk odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa, masa lambalarından saklama kutularına kadar birçok mobilya ve aksesuarla evlerde düzeni değiştirerek daha verimli çalışma ortamları oluşturmayı mümkün kılıyor.

Koçtaş uzmanları, çalışma masalarının gün ışığından faydalanılacak şekilde konumlandırılmasını ve gerekli durumlarda masa aydınlatmalarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Kitap, defter ya da diğer ihtiyaçların yanı başında olmasını isteyenlere raflı çalışma masaları öneriliyor. Çalışma lambası seçiminde gövdesi veya başlığı ayarlanabilir masa lambaları öne çıkıyor.

Uzmanlar, çalışma odasında ya da sadece masanın olduğu duvarda odaklanmayı kolaylaştıran renklerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ders çalışılacak alanın ve çalışma masasının her zaman düzenli olması önerilirken, düzeni sağlamak için kitaplık, raf ve saklama kutularının kullanılabileceği belirtiliyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Koçtaş, öğrencilerin çalışma alanı için ihtiyaç duyacağı ürün ve çözümleri bir arada sunuyor - Haberler Ekonomi
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