Koçtaş, mağazacılık faaliyetlerine ara verdi
Koçtaş, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara verecek.
23.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:59
Koçtaş, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde, mağazacılık faaliyetlerine 24 Mart'tan itibaren geçici süreyle ara verecek.
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Kaynak: Dunya.com